Poznań bije rekordy jednorazowych płatności w Biedronkach

Jak zakupy, to tylko po poznańsku. W tym właśnie mieście padają rekordy jednorazowych płatności w Biedronkach. Ostatnio w outlecie tej sieci klient wydał 24 tys. zł, wcześniej ktoś zapłacił BLIK-iem aż 10 tys. zł.

Płatności BLIK-iem z miesiąca na miesiąc stają się coraz bardziej popularne, dotyczy to również sieci handlowych. W Biedronkach w ten sposób można płacić od września 2018 r. Jak informowała sieć wraz z operatorem płatności, tylko w styczniu tego roku klienci Biedronek wykonali 100 tys. płatności BLIK-iem. Rekordowa płatność dotyczyła Poznania, klient Biedronki przy ul. Czerwca 1956 za jedne tylko zakupy zapłacił poprzez BLIK kwotę 10,4 tys. zł.

- Wprowadzenie płatności BLIKIEM we wszystkich sklepach Biedronka w Polsce było ukłonem w stronę tych naszych klientów, którzy cenią sobie innowacje i chętnie korzystają z najnowszych technologii. BLIK to bardzo wygodna, prosta i szybka metoda płatności. Przewidujemy, że popularność BLIKA w naszej sieci będzie rosnąć, co już teraz widać po statystykach – twierdzi Karol Sęktas, kierownik działu doskonalenia pracy sklepów Biedronka.