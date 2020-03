Pozostaniemy krajem macaczy pieczywa. Sieci handlowe rozwiewają nadzieję na higieniczne podajniki

Póki nie zmieni się polska mentalność, póty będziemy kupować chleb i bułki wymacane przez innych ludzi. Na razie duże sieci sklepów, sprzedające większość pieczywa w Polsce, nie rozważają zmian w oferowaniu pieczywa klientom. Słowem: na bezpieczne i higieniczne podajniki nie ma szans.

"Wielu z was również zauważyło problem w tym, że niektóre osoby przy nabieraniu pieczywa nie zakładają rękawiczek ochronnych, a nawet w niektórych przypadkach macają i odkładają pieczywo z powrotem(!!!). W związku z tym, że na świecie panuje teraz epidemia koronowirusa i coraz częściej zwraca się uwagę na przestrzeganie podstaw higieny, to jest to idealny moment na to, by wywrzeć wpływ na sklepy, które już dawno powinny wprowadzić podajniki do nakładania pieczywa. By to się udało proszę Was o pomoc!" - apeluje użytkownik Wykopu o pseudonimie Bonczur69 (pisownia oryginalna).