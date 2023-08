Pożyczka gotówkowa – co warto sprawdzić, przeglądając oferty?

Jak unikać pułapek przy zaciąganiu pożyczki gotówkowej?

Zanim skorzystamy z oferty danej instytucji finansowej, dokładnie przyjrzyjmy się warunkom umowy. Warto upewnić się, że rozumiemy wszystkie zapisy, które znalazły się w dokumencie. Pułapką, która może doprowadzić do finansowych kłopotów, jest pożyczanie na zapas. Nierealistyczne podejście do kwoty pożyczki może prowadzić do powstania zadłużenia, dlatego dokładnie przekalkulujmy to, ile jesteśmy w stanie pożyczyć oraz – co ważne – oddać.