Pożyczyła 4 tys. zł, miała oddać 13 tys. zł. Jest decyzja sądu po interwencji Zbigniewa Ziobro

Interweniował Zbigniew Ziobro

We wrześniu 2017 r. firma wypowiedziała umowę i wezwała kobietę do wykupu weksla w ciągu 30 dni. Jak zrelacjonowała prokuratura, wobec braku spłaty pożyczki w terminie, pożyczkodawca wykorzystał weksel i przesłał go do sądu z żądaniem zapłaty pełnej sumy z weksla.