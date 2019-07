PPK z podatkiem od przezorności

Choć na PPK mają skorzystać przede wszystkim przyszli emeryci, na długo przed tym, jak zobaczą dodatkowe pieniądze, korzyść odniesie państwo. Jak to możliwe? Z podatku, jaki trzeba zapłacić od każdej części składki, którą wpłaca pracodawca.

1 lipca rusza program Pracownicze Plany Kapitałowe, który ma być remedium na niskie świadczenia emerytalne. Zakłada on wieloletnie oszczędzanie. Swoją składkę ma opłacić pracownik (będzie odprowadzana bezpośrednio od wynagrodzenia), ale coś dorzuci też pracodawca (od 1,5 do 4 proc.), corocznie dopłacać też będzie państwo. Pieniądze będą inwestowane przez instytucje finansowe, a skorzystać z nich będzie można po ukończeniu 60. roku życia.

Damian Olko, ekspert Deloitte wyliczył, że jeśli ktoś zarabia w okolicach średniej krajowej (3500 zł netto), przystępując do programu musi się liczyć z uszczupleniem wynagrodzenia o co najmniej 100 zł (2 proc. składki), ale też o kilkanaście złotych z tytułu podatku. Ekspert wyliczył, że przy takim wynagrodzeniu będzie to ok. 14 zł miesięcznie.