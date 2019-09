Praca dla opiekunki w Niemczech. Eksperci radzą, jak uniknąć nieprzyjemnych sytuacji

Nie zawsze firma, która płaci najwięcej za opiekę nad osobami starszymi w Niemczech, jest najlepsza. "Wiele opiekunek, chcących jak najwięcej zarabiać, decyduje się pracować na czarno" - alarmuje Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia. I podpowiada, jak dobrze wybrać pośrednika.

Wiele polskich opiekunek narzeka na warunki pracy w Niemczech. Eksperci doradzają, jak unikać nieprzyjemnych sytuacji (East News, Fot: Artur Szczepanski/REPORTER)

W naszych serwisach wielokrotnie opisywaliśmy historie polskich opiekunek, które wyjechały do pracy za zachodnią granicę.

Nierzadko kończyło się to złymi warunkami pracy, czasami wręcz niewolniczymi. Dochodziło również do ataków fizycznych, co opisywaliśmy kilka tygodni temu w Wirtualnej Polsce.

- Najpierw mnie poszarpali, a gdy uciekłam, to krzyczeli za mną, że jestem "polską świnią" - mówiła nam wówczas pani Irena, która niedługo wcześniej wróciła do Polski ze zlecenia pod Norymbergą. Zapewniała, że więcej nie wyjedzie. - Jestem po kilku operacjach serca, szkoda zdrowia - mówiła nam na początku września.

Jak poinformowało nas Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, które zrzesza firmy, oferujące tego typu wyjazdy oraz inną tymczasową pracę, podobnych sytuacji można uniknąć.

"Wokół tematu narosło wiele mitów i mijających się z prawdą opinii. Wynika to przede wszystkim z faktu, że wiele opiekunek chcących jak najwięcej zarabiać, decyduje się pracować na czarno" - twierdzi organizacja.

- Poszukując zatrudnienia, opiekun powinien przede wszystkim sprawdzić, czy firma, z którą zamierza wyjechać oferuje mu warunki pracy zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami - mówi Krzysztof Jakubowski, wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Jak dodaje, osoby chcące podjąć taką pracę, powinny zwracać uwagę nie tylko na pensję netto, ale również na inne elementy. Mowa tu choćby o ubezpieczeniu, zakresie obowiązków czy kwoty, od której agencja odprowadza składki ubezpieczeniowe.

Opiekunki najczęściej pracują na umowach zlecenie, co często budzi ich wątpliwości. Jednak agencje twierdzą, że to najbardziej odpowiednia forma zatrudnienia. Powołują się tutaj na wyrok Sądu Najwyższego z 1999 roku, w którym czytamy, że "możliwe jest nawiązanie (…) z opiekunkami domowymi stosunku niepracowniczego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług)".

- Jeżeli chodzi o spory sądowe pomiędzy opiekunami a agencjami, dotyczą one najczęściej ustalenia stosunku pracy i te są co do zasady konsekwentnie oddalane przez sądy - mówi Joanna Torbé, adwokat w kancelarii Joanna Torbé i Partnerzy.

Sądy uznają bowiem, że praca opiekunek nie spełnia rygorów etatu. Nie ma tu bowiem służbowej podległości, do tego dochodzi zmienność warunków pracy.

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) podkreśla, że wiele jest firm, które nie do końca uczciwie traktują swoich pracowników.

- Jak w każdej branży zjawiska patologiczne zdarzają się zarówno jeżeli chodzi o nielegalnie działające agencje, jak i nieodpowiedzialnych opiekunów. Jedni i drudzy niszczą wizerunek branży - mówi Joanna Torbé.

Jak więc sprawdzać agencje przed podpisaniem umowy?

- Jeżeli firma uzależnia wyjazd od założenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech, nie gwarantuje ubezpieczenia na poziomie przewidzianym przepisami, nie chce otwarcie odpowiedzieć na pytania opiekuna, to powinien być pierwszy sygnał, aby poszukać innej firmy - mówi Maciej Kopaczyński, przewodniczący Sekcji Agencji Opieki. To jednostka, działająca przy SAZ.

- Warto sprawdzić również, czy firma, z którą opiekun chce wyjechać należy do jakiegokolwiek stowarzyszenia pracodawców, co również daje rękojmię działania zgodnie z prawem - dodaje Kopaczyński.

Eksperci jednogłośnie podkreślają również, że to przyszła opiekunka wybiera, czy chce podjąć się danego zlecenia. Jeśli uzna, że warunki są zbyt trudne, a stan zdrowia podopiecznego za ciężki, to nie musi podpisywać umowy.

I firma nie ma prawa jej do tego zmusić. A jeśli próbuje to robić, to należy pomyśleć o zmianie agencji pośrednictwa. I choć skandaliczne sytuacje mogą zdarzyć się zawsze, to często ryzyko można zminimalizować, wybierając sprawdzoną firmę.