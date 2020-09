Praca zdalna. Chcesz pracować z domu, musisz się godzić na kontrole

Jak pisze gazeta, zdalnie będą mogli pracować ci, którzy sami wystąpią z takim wnioskiem do pracodawcy. Np. z takiego prawa będą mogli skorzystać rodzice dzieci do 3. roku życia. W wyjątkowych sytuacjach na pracę zdalną może wysłać sam pracodawca - dotyczy to stanów nadzwyczajnych oraz epidemii.

Warunki do pracy zdalnej. "Zapewnienie ich jest obowiązek pracodawcy"

Ponadto praca zdalna będzie dla tych, którzy mają do niej odpowiednie warunki lokalowe, choć - jak pisze "Fakt" - projekt nowelizacji nie precyzuje co należy przez to rozumieć. Projekt nie precyzuje też, czy pracownicy mogą liczyć na rekompensaty np. za zużyty do pracy prąd.