Praca zdalna, czyli nowa normalność również po epidemii

- Ponieważ ludzie bardzo często zadają pytanie: kiedy wrócimy do normalności? Jeśli "normalności"” nazwiemy stan z przed epidemii, to od-powiedź brzmi – nigdy! Badania Future Business Institute w stanowczy sposób to demonstrują – podsumował dr hab. Tomasz Rostkowski, profesor SGH.

A co, jeśli pracodawca nie okaże się zwolennikiem pracy zdalnej i będzie oczekiwał, że pracownicy wrócą do biurek, podczas gdy oni sami będą chcieli to maksymalnie opóźnić? Niestety – dla pracownika: to pracodawca określa zakres obowiązków i miejsce ich wykonywania. Konieczność pracy z domu była poleceniem służbowym, tak samo powrót do biura będzie poleceniem, z którym nie można dyskutować. Pracownik może oczywiście negocjować, przedstawiać swoje racje, ale ostateczna decyzja należeć będzie do pracownika. Przed kilkoma dniami to zagadnienie komentowała dla nas ekspertka prawa pracy.