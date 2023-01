Znalazła na przystanku kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policja przypomina, co trzeba wtedy zrobić

"Każdy, kto znalazł cudzą rzecz, jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od dnia jej znalezienia do zawiadomienia o tym fakcie na przykład policji lub w inny możliwy sposób poszukać jej posiadacza. Znalazca może uwolnić się od odpowiedzialności za przedmiotowe zachowanie pomimo niezawiadamiania policji lub stosownego organu, jeśli podjął stosowne kroki w celu poszukiwania właściciela rzeczy. Można na przykład zamieścić ogłoszenie w Internecie, prasie lub umieścić własne ogłoszenie w miejscach publicznych, których charakter na to pozwalają (tablice w parkach, słupy ogłoszeniowe itp.)" - tłumaczy jeleniogórska policja. I dodaje, że przysłowie "znalezione nie kradzione" to tylko przysłowie, które nie ma zastosowania w realnym świecie.