Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy to rzeczywiście będzie rewolucja w emeryturach?

Od lipca ruszyć mają Pracownicze Plany Kapitałowe. To kolejna już rewolucja emerytalna w ostatnich dziesięcioleciach. Młodzi pracownicy będą mogli dzięki nim na starość dostawać co miesiąc 1,6 tys. zł. Ale kosztem nieco niższych pensji dziś.

Od lipca co miesiąc na dedykowane konto trafi 2 proc. pensji brutto. Niezależnie od tego, co już teraz zabiera nam państwo. Czy to w formie składek społecznych (do ZUS), zdrowotnej (do NFZ) czy podatku (do fiskusa, czyli do budżetu). Oczywiście można zwiększyć składkę, nawet do 4 proc.