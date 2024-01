Pracujesz na mrozie? Możesz odmówić wykonywania obowiązków

Co zrobić, jeżeli temperatury w pracy są nieprzepisowe? Pracownik ma prawo odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli warunki pracy nie są zgodne z normami BHP. Jeżeli szef nie nie poprawi warunków zatrudnienia, wówczas pracownik może zgłosić sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy, która może nałożyć karę do 30 tys. zł.