Prawie 1,9 mln kary dla parafii z Mazur. Jest decyzja sądu

Co istotne, to fakt, że proboszcz parafii Andrzej B. w 2019 roku dokonał także wycinki blisko 70 drzew, ale wtedy zrobiono to zgodnie z prawem i po uzyskaniu zgody urzędników. Dlatego też jest ustalane, czy w przypadku 12 spośród 269 wyciętych drzew nie była ważna decyzja wydana w 2019 r. Nie zmienia to faktu, że kara administracyjna zdaniem WSA została nałożona słusznie.