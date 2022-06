Premier uciekł przed inflacją. "Namawiam do kupowania obligacji długoterminowych"

W ostatnich dniach media informowały, że premier Mateusz Morawiecki - jak wynika z jego z oświadczenia majątkowego - w ubiegłym roku kupił obligacje skarbowe za ponad 4,6 miliona złotych, które są korzystniej oprocentowane niż lokaty bankowe. Dzięki temu ochronił oszczędności przed inflacją. - Obligacje Skarbu Państwa są indeksowane do inflacji i od lat namawiam do ich kupowania - powiedział w programie "Newsroom WP" Ignacy Morawski, ekonomista, "Puls Biznesu". – To oczywiście zależy od wieku i tego na ile jesteśmy skłonni do ryzyka. Ale jeśli ktoś nie ma dużej preferencji do inwestowania w ryzykowne aktywa takie jak akcje, to wydaje mi się, że inwestowanie w długoterminowe obligacje są dobrym pomysłem. Im więcej lat, tym taka inwestycja bardziej się opłaca. W pierwszym roku ten zysk jest niewielki. Warto inwestować 500 plus w obligacje. Nie mniej jednak w czasach inflacji inwestowanie oszczędności jest bardzo trudne.

