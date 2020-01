Prezent świąteczny, który nigdy nie dotarł. Pan Marek ma żal do DPD

- Kurier zaznaczył, że odebrałem przesyłkę osobiście, jednak nikogo nie było w tym czasie w domu - pisze do nas pan Marek, prosząc o pomoc w znalezieniu przesyłki, która - jak twierdzi - zaginęła. Nasz czytelnik zamówił sprzęt elektroniczny, który miał być świątecznym prezentem dla rodziców, ale przesyłka nigdy do niego nie dotarła.

Niestety, przesyłka nie dotarła ani na Boże Narodzenie, ani do dzisiaj. Co ciekawe, w systemie jej śledzenia widnieje informacja, że 3 stycznia pan Marek odebrał paczkę od kuriera.

- Zastanawiam się, czy system trackingu tej firmy jest realnym odzwierciedleniem tego, co z paczką się dzieje. Jeżeli została ona odebrana z Gliwic, a po 3 minutach dostarczono ją rzekomo do mnie, czyli do miejscowości oddalonej o 40 km, to kurier musiał wyruszyć z oddziału z prędkością 881 km/h! - wyliczył pan Marek.