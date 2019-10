Kilka dni czekał na kuriera DPD. Po naszym pytaniu sprawa potoczyła się błyskawicznie

Pan Marek czekał cały dzień na przesyłkę, która miała być dostarczona do niego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Kurier nie dotarł, na infolinii i czacie informacji brak. Dopiero po naszej interwencji paczkę dostarczono.

Przesyłka miała być pierwotnie dostarczona do pana Marka w czwartek 26 września. Kurier zjawił się ok. 14, czyli wtedy, kiedy większość ludzi jest w pracy. Nasz czytelnik również, więc nie udało mu się odebrać paczki. Kolejna próba doręczenia została wyznaczona na wtorek 1 października. Pan Marek wiedział, że wtedy będzie w domu, więc termin jak najbardziej mu pasował. Niestety tego dnia nikt się nie zjawił.

Kilka godzin po wysłaniu maila do DPD zadzwonił do mnie bohater tekstu. - Pani Agato, dostałem właśnie telefon z firmy kurierskiej, że jednak dało się załatwić tę sprawę i paczka będzie dzisiaj dostarczona. Zadzwonił do mnie sam koordynator. Przypuszczam, że to pani interwencja mogła to spowodować - powiedział pan Marek. Czytelnik dodał, że zapytano go nawet o dogodną godzinę przyjazdu kuriera.