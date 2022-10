Primark we Wrocławiu. Znana sieć szykuje się do otwarcia trzeciego sklepu w Polsce

We Wrocławiu trwają przygotowania do otwarcia kolejnego w naszym kraju sklepu popularnej sieci Primark, rozpoznawalnej bardzo dobrze przez Polaków, którzy jeździli do pracy na Wyspy. Sklep będzie się mieścił w centrum handlowym Magnolia Park, będzie miał ponad pięć tysięcy metrów kwadratowych i dwa poziomy. Przy tak dużej skali przedsięwzięcia na otwarcie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.