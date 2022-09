Konkurent Rossmanna otwiera następny sklep. W tej części Polski jeszcze ich nie było

Tak chcą odróżnić się od konkurencji

Drogerie dm, które w całej Europie mają 3,8 tys. sklepów, swoim znakiem rozpoznawczym uczyniły nietypową politykę cenową. Podczas gdy konkurencja kusi klientów promocjami, w dm ceny są stałe, ale za to możliwie najniższe. "Klienci mają mieć pewność, że kiedykolwiek przyjdą do dm na zakupy, zawsze będzie to dla nich korzystne" - przekonuje firma. I dodaje, że w Polsce takie podejście to nowość. Gwarantuje też, że ceny produktów nie są podnoszone przez minimum cztery miesiące od daty ostatniej podwyżki, widocznej przy każdym produkcie.