Producenci wprowadzają Polaków w błąd. Suplementy diety pod lupą Inspekcji Handlowej

Inspektorzy zakwestionowali co piątą skontrolowaną partię suplementów diety. Najwięcej zastrzeżeń wzbudziło oznakowanie produktów.

IH zakwestionowała łącznie 89 partii suplementów, czyli 20 proc. ogółu. W 77 przypadkach (16 proc.) dotyczyło to niewłaściwego oznakowania, w 9 partiach stwierdzono laboratoryjnie niewłaściwą jakość handlową suplementów, w kilku przypadkach inspektorzy odkryli, że towar był przeterminowany.

Jeden ze sprzedawców podawał informacje, które bezprawnie odwoływały się do leczenia chorób, np.: "wspomaga leczenie chorób wątroby". Tymczasem suplementy diety to nie leki.

- To specyficzny rodzaj żywności. Chociaż często można je kupić w aptece i wyglądem mogą przypominać lekarstwa, to nimi nie są. Nie leczą ani nie zapobiegają chorobom. Nawet jeśli mają podobny skład jak lekarstwa, to zawartość danej substancji jest zbyt niska, aby mogła wykazywać podobne działanie lecznicze. Suplementy są jedynie uzupełnieniem racjonalnej diety i nie zastąpią ani właściwego odżywiania, ani zdrowego stylu życia - mówi Malwina Buszko z UOKiK.