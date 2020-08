Produkcja wina wzrośnie. Francja zacznie zbiory wcześniej dzięki pogodzie

Francuskie ministerstwo przewiduje, że tegoroczna produkcja win będzie na poziomie 44,7 - 45,7 mln hektolitrów - pisze Reuters. Przy czym hektolitr to odpowiednik 100 litrów, czyli 133 standardowych butelek wina.

Wzrost produkcji od 6 do 8 proc. to efekt sprzyjającej pogody. Dzięki niej możliwe jest wcześniejsze rozpoczęcie zbiorów. To dlatego prognozowana produkcja będzie powyżej średniej krajowej z ostatnich pięciu lat.