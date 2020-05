Program "Czyste powietrze". Zmieniają się zasady naboru

Najważniejsze zmiany dotyczą poziomu dofinansowania. Beneficjenci, którzy planują modernizację w wariancie podstawowym, mogą liczyć na wsparci do 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł."