Przedsiębiorczy naukowiec. czy to możliwe?

Czy kariera naukowa może być pomysłem na własny biznes? Jak zamieniać pomysły naukowe w skalowalne i opłacalne projekty? Jak doprowadzić do skutecznej komercjalizacji i transferu technologii w Polsce? Wie to Fundacja Inventity, która zaprasza na tydzień komercjalizacji (13-16 listopada 2018 r., Warszawa). Zapisy na bezpłatne warsztaty dla naukowców i menedżerów trwają do 12 listopada.

Stworzenie zintegrowanego ekosystemu nauki i biznesu – to główny cel Fundacji Inventity, która zaprasza przedstawicieli instytucji rządowych, środowisk naukowych oraz biznesu na tydzień z komercjalizacją nauki. W ramach GROWIG PAINS SCHOOL Tech Innovation Week '18 zaplanowano m.in. warsztaty dla naukowców i menedżerów.

– Chcemy także nauczyć polskich naukowców bycia przedsiębiorczymi, zachęcić polskie środowisko naukowe do tego, aby myślało o swojej pracy naukowej w kategorii przydatności i opłacalności projektów. By wiedziało, że na pracy naukowej można zarabiać – mówi Wojciech Szapiel, założyciel i prezes fundacji Inventity, która w ciągu roku, w ramach Akademii Liderów Innowacji, zbudowała społeczność 400 przedsiębiorczych naukowców.

Ale, jak mówi Szapiel, rozwój postaw przedsiębiorczych wśród naukowców jest tylko jednym ze sposobów na to, aby zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki. – Chcemy również zwrócić uwagę całego środowiska na trendy, które dziś determinują zasady gry rynkowej. W ciągu ostatnich 5 lat, od 1 kwietnia 2013 do 1 kwietnia 2018 roku, łączna wartość firm z wielkiej czwórki, tj. Amazona, Apple’a, Facebooka i Google’a wzrosła o ok 1,5 biliona dolarów. To tyle, co PKB Rosji. Każda firma, która mogłaby tylko potencjalnie zaniepokoić wielką czwórkę, zostaje wchłonięta – za cenę, jakiej mniejsze firmy nie są w stanie nawet sobie wyobrazić. Facebook zapłacił prawie 20 miliardów dolarów za pięcioletnie, pięćdziesięcioosobowe przedsiębiorstwo Whatsup, a gotówka jaką Apple ma w ręku, jest niewiele mniejsza od PKB całej Danii. Zrozumienie tego, jak doszło do powstania wielkiej czwórki, to zrozumienie funkcjonowania gospodarki i kreowania wartości w epoce cyfrowej. Próby powstrzymania tego marszu przez rządy, prawo czy mniejsze firmy okazują się bezowocne – uważa Wojciech Szapiel.

Polska ma wszystko, aby tworzyć przełomowe innowacje

– W Polsce mamy zdolnych naukowców, ambitnych przedsiębiorców, dostępność pieniędzy publicznych, nowoczesne laboratoria czy ład prawny. Mamy wszystko, aby rozwinąć innowacje. Czas na wspólną wizję, która zintegruje środowisko nauki i biznesu wokół jednego celu. Czas na wypracowanie jednego, spójnego sposobu rozumienia procesu komercjalizacji. Tak, aby każdy naukowiec i przedsiębiorca pytany o jego definicję, odpowiadał w ten sam sposób – podsumowuje Szapiel, który w swojej karierze zrealizował kilkadziesiąt projektów z zakresu komercjalizacji nauki.

Tydzień komercjalizacji nauki. Oto dlaczego warto tam być

W ramach wydarzenia zaplanowano całodniową debatę w formie okrągłego stołu (13 listopada, godz. 15:00-20:00, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5) i bezpłatne warsztaty dla naukowców (14-16 listopada, godz. 18:00-20:00, Mindspace, ul. Koszykowa 61 oraz Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c). We wtorek, 13 listopada, przy okrągłym stole będą debatować reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawiciele takich instytucji, jak: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz dyrektorzy centrów transferu technologii z całej Polski, naukowcy, przedsiębiorcy, prezesi i menedżerowie firm. Bezpłatne warsztaty dla naukowców i menedżerów odbędą się od środy do piątku (14 – 16 listopada) w godz. 18:00-20:30 poprowadzą eksperci Fundacji Inventity, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz IBM.

Podczas tygodnia komercjalizacji nauki odbędzie się także premierowy pokaz serii filmów poświęconych różnym aspektom komercjalizacji. Fundacja stworzyła je we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki środkom z programu „Dialog”, fundacja przeprowadziła również badanie diagnozujące współpracę sektora nauki i biznesu oraz serię szkoleń pod egidą Akademii Liderów Innowacji.

GROWIG PAINS SCHOOL Tech Innovation Week '18 otworzy serię webinarów i spotkań dla naukowców oraz przedsiębiorców na temat komercjalizacji nauki i transferu technologii. Wydarzenie ma mieć charakter cykliczny. Patronat nad nim objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundacja Inventity to organizacja non for profit, która działa na rzecz komercjalizacji i transferu technologii w Polsce.

Zapisy na wydarzenie pod linkiem: https://konferencja.inventity.net/.

PROGRAM DEBATY (13 listopada, godz. 15-20:30)

Łańcuch wartości w procesie komercjalizacji i transferu technologii.

Jak rozwijać Przedsiębiorczych Naukowców, jak angażować biznes?

Studium wykonalności i biznes plan projektów naukowych.

Pomysł, prototyp, produkt. Jak zaprojektować koncepcję produktu i gdzie prototypować?

Jak definiować problemy badawczo-rozwojowe i zarządzać ich finansowaniem, aby adresując problemy społeczne, w sposób naturalny wchodziły do gospodarki?

Czym jest R&D i kogo na nie stać? Alternatywa własnego R&D.

Gdzie produkować małe serie? Kiedy to się opłaca?

Patentować czy nie? Zarządzanie procesem zabezpieczenia IP.

Jak zaprojektować firmę, aby mogła się skalować i odnosić trwałe sukcesy?

PROGRAM WARSZTATÓW (14-16 listopada, godz. 18-20:30) „Pokonaj bariery wzrostu – zaprojektuj strategię rozwoju firmy według metodyki skalowania przedsiębiorstw GROWING PAINS” | Fundacja Inventity |14 listopada | Mindspace, Warszawa ul. Koszykowa 61

„Zbuduj aplikację IoT na platformie IBM Cloud” | IBM | 15 listopada | Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c

„Od pomysłu na biznes do projektu B+R, czyli co biznes musi wiedzieć o projektach finansowanych przez NCBiR?” | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 16 listopada | Centrum Nowych Technologii UW, ul. Banacha 2c