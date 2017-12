Przedświąteczne korki. Kiedy wyjechać z miasta, by ich uniknąć?

Świąteczny wyjazd nie musi wiązać się ze staniem w gigantycznym korku. Największe miasta w Polsce przed świętami pustoszeją wcześniej niż w inne dni. Dane wyraźnie pokazują, że wyrwanie się wcześniej z pracy przynosi tego dnia skutek odwrotny do zamierzonego.

Warszawa stoi

Łódź i Katowice najpłynniejsze

Narzekać nie powinni też gdańscy i wrocławscy kierowcy. "Siódemka" była maksymalną odnotowaną w tych miastach wartością Korkometru. Dużo mniej szczęścia mieli wszyscy, którzy udali się w podróż, a na ich trasie znalazł się Poznań. To jedyne poza stolicą miasto, gdzie wykres sięgnął wartości 9 stopni. Chyba że poczekali do 18.00, co przynajmniej statystycznie, pozwoliło im na wymarzoną jazdę pustymi ulicami miasta.

Przesunięcie godzin szczytu przed świętami potwierdzają w rozmowie z WP Finanse taksówkarze. - Jazda po mieście w przedświąteczny piątek przed rokiem to była przyjemność. Poza dwiema godzinami w środku dnia miasto było puste - mówi nam pan Marek. Dodaje, że w tym roku sytuacja zapowiada się podobnie. - To na pewno efekt tego, co działo się w czwartek. Warszawa stała, ale koledzy z innych miast mówili, że mieli to samo. Wszyscy albo ruszyli po prezenty, albo wzięli wolny piątek i ruszyli na święta - podkreśla.