Przerwy techniczne w bankach. Lepiej przygotować gotówkę

8 banków zaplanowało na weekend przerwy techniczne. Nie będą działać serwisy transakcyjne i płatności mobilne. Utrudnienia czekają osoby, które będą chciały załatwić sprawy urzędowe przez profil zaufany.

Prace serwisowe rozpoczną się w sobotę o godz. 6 i potrwają do godz. 18. W tym czasie mogą wystąpić ograniczenia w dostępie do składania dyspozycji i zleceń w serwisie Pekao24Makler

Prace serwisowe będą prowadzone w sobote od północy do godz. 4, a później od 12.00 do 14.00. Ponadto, w niedzielę w godzinach 0.01 - 4.30 niedostępne mają być bankomaty oraz wpłatomaty.

"To nie będzie typowa przerwa w bankowości internetowej i mobilnej. Tym razem będziesz mógł robić przelewy i korzystać z podstawowych funkcji. Jednocześnie my będziemy wprowadzać zmiany w naszym serwisie i aplikacji mobilnej. Udostępnimy też kilka nowości" - czytamy w komunikacie banku. "Twoje przelewy zrealizujemy tak jak w każdy weekend, ale w historii rachunku zobaczysz to dopiero po wprowadzeniu wszystkich zmian".