Przerwy techniczne w bankach. Sprawdź, czy zaopatrzyć się w gotówkę

W weekend nie będzie można korzystać z niektórych usług bankowych. Sprawdź, na kiedy przerwę technologiczną zaplanował twój bank.

Eurobank rozpocznie prace serwisowe już w piątek. Od godz. 23.35 do 3.00 w sobotę nie działać będzie serwis eurobank online oraz aplikacja mobilna. Dłuższą przerwę planuje BGŻ BNP Paribas - rozpocznie się w piątek o 22.00 i potrwa 10 godzin. W tym czasie też nie będzie można korzystać z bankowości internetowej i mobilnej

Od 22.30 do 23.59 w piątek klienci Banku Zachodniego WBK nie będą mogli korzystać z BLIK ani dokonywać przelewów natychmiastowych BlueCash, Express Elixir i Przelew 24. Bank zapewnia, że karty będą działać, natomiast przelewy zlecone w piątek w godzinach 22.30-23.59 będą przekazane do realizacji w sobotę po godzinie 12.00. Natomiast od północy do sobotniego południa niedostępna będzie bankowość mobilna i internetowa BZ WBK.