Prześwietliłam etykiety gotowych pierogów ruskich. Oto produkty z najlepszym i najgorszym składem

Przeanalizowałam składy umieszczone na 13 opakowaniach gotowych pierogów ruskich od różnych producentów. W niektórych zamiast ziemniaków jest masa ziemniaczana, a w innych króluje konserwant - sorbinian potasu. Ale plus jest taki, że udało mi się znaleźć w sklepie pierogi z dobrym składem.

Prześwietliłam składy 13 opakowań gotowych pierogów ruskich. (WP.PL)

Polacy kochają pierogi. Ale nie wszyscy mają czas, żeby regularnie je lepić. Producenci żywności, chcąc ułatwić nam życie, stworzyli "pierogowe gotowce".

Wybrałam się do kilku sklepów i prześwietliłam łącznie 13 etykiet pierogów ruskich od różnych producentów. Dwie najbardziej niepokojące kwestie, jakie zwróciły moją uwagę podczas analizowania składów, to obecność konserwantu: sorbinianu potasu oraz wykorzystania do farszu suszu ziemniaczanego albo płatków ziemniaczanych zamiast samych ziemniaków.

Oto krótka analiza 13 składów gotowych pierogów

Carrefour (400 g) cena - 4,39 zł

Minusy: do farszu tych gotowych pierogów użyto suszu ziemniaczanego. Obecny jest też wzmacniacz smaku - glutaminian monosodowy i konserwant sorbinian potasu. W cebuli smażonej znajduje się olej palmowy.

"U Jędrusia" (400 g) cena - 6,50 zł (Żabka)

Minusy: farsz składa się z odtworzonych ziemniaków z płatków ziemniaczanych. Jest tu również konserwant - sorbinian potasu.

Uwaga dla wegetarian - w cebuli smażonej jest tłuszcz wieprzowy.

Lidl "Pomysł na każdy dzień" (400 g) cena - 4,99 zł

Minusy: masa ziemniaczana odtworzona z suszu ziemniaczanego, obecność konserwantu - sorbinianu potasu.

Uwaga dla wegetarian - w cebuli smażonej jest tłuszcz wieprzowy.

Biedronka "Swojska chata"(400 g) cena - 4,99 zł

Minusy: ziemniaki odtworzone z płatków ziemniaczanych, konserwant - sorbinian potasu.

Uwaga dla wegetarian - w cebuli smażonej jest tłuszcz wieprzowy.

"Virtu" (1 kg) cena - 9,69 zł (E. Leclerc)

Minusy: ziemniaki odtworzone z suszu ziemniaczanego, konserwant - sorbinian potasu.

Tesco (400 g) cena - 4,99 zł

Minusy: masa ziemniaczana odtworzona z suszu ziemniaczanego, konserwant - sorbinian potasu.

"Kulinarne specjały" (400 g) cena - 5,49 zł (Carrefour)

Minusy: obecność konserwantu - sorbinianu potasu.

Plusy: są tu prawdziwe ziemniaki - 27 proc.

Auchan (400 g) - 4,98 zł

Minusy: obecność konserwantu - sorbinianu potasu.

Plusy: krótki skład, prawdziwe ziemniaki w farszu.

Madej Wróbel - pierogi z okrasą (220 g) cena - 7,19 zł (Carrefour)

Minusy: konserwant - azotyn sodu w słoninie

Plusy: brak sorbinianu potasu, prawdziwe ziemniaki w składzie - 27 proc.

"Karczma Bukówka" (500 g) cena - 6,99 zł (Carrefour)

Minusy: konserwant - sorbinian potasu, obecność płatków ziemniaczanych zamiast ziemniaków

Plusy: krótki skład

"Manufaktura smaku" (350 g) cena - 6,99 zł (Mokpol)

Minusy: brak

Plusy: krótki skład, brak konserwantów

"Kuchnia Brawaty" (350 g) cena - 11,99 zł (Żabka)

Minusy: brak

Plusy: krótki skład, brak konserwantów

"Smaczek" (350 g) cena - 6,99 zł (Mokpol)

Minusy: brak

Plusy: krótki skład, brak konserwantów

Oczywiście nie są to wszystkie gotowe pierogi dostępne na rynku, ale to zestawienie pozwala wysnuć pewne wnioski. Najlepsze składy mają produkty, na których znajduje się informacja, że są lepione ręcznie. Zazwyczaj nie mają przyciągającego wzrok opakowania, umieszczane są na białych tackach i nie "krzyczą" do konsumenta wielkimi napisami i intensywnymi kolorami.

Te pierogi zazwyczaj są produkowane przez małe firmy, które nie cieszą się wielką popularnością. W żadnym z tego typu produktów nie znalazłam konserwantów. W przeciwieństwie do tych znanych marek, gdzie w składzie był sorbinian potasu, czyli E 202 (konserwant, który chroni żywność przed rozwojem pleśni i grzybów).

Fakt, że ten dodatek do żywności uznany jest za bezpieczny i dopuszczony do stosowania. Ale skoro w sklepie można znaleźć produkty bez tego składnika, to według mnie wybór jest prosty. Domowe pierogi nie zawierają konserwantów.

Podobnie jest z farszem, który w wielu gotowych produktach składa się z płatków ziemniaczanych lub masy ziemniaczanej. Wolę wybrać jednak te, które zawierają po prostu ziemniaki.

Oczywiście zjedzenie raz na jakiś czas pierogów z konserwantem nie wyrządzi znaczących szkód w naszym organizmie. Warto jednak świadomie podchodzić do zakupów i w miarę możliwości wybierać produkty o jak najkrótszym i najlepszym składzie.