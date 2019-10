Przesyłki różnych rozmiarów ‒ jak je zabezpieczyć? Poradnik dla e-commerce

Odpowiednie zabezpieczenie przesyłki powinno być priorytetem dla wszystkich firm działających w branży e-commerce. Podpowiadamy, jakich opakowań użyć, by mieć pewność, że wysyłane towary dotrą do klienta w nienaruszonym stanie.

Do produkcji kartonów Raja wykorzystana została wysokiej jakości tektura falista. Materiał ten wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia fizyczne, które mogą zostać spowodowane przez nadmierny nacisk. Opakowania tekturowe bardzo dobrze znoszą działanie niskich temperatur i wilgoci. Wszystko to sprawia, że kartony doskonale chronią swoją zawartość.

W ofercie Raja znajdziesz pudełka z tektury falistej trzywarstwowej, które przeznaczone są do wysyłki lekkich produktów – np. książek czy odzieży. Dostępne są także wytrzymalsze opakowania z tektury falistej pięciowarstwowej, które można wykorzystać również do zabezpieczenia delikatnych przedmiotów, które łatwo mogę ulec uszkodzeniu w trakcie transportu – do takich towarów zalicza się m.in. biżuteria, płyty CD i DVD i wszelkiego rodzaju sprzęt elektronicznego. Pudła z grubej, pięciowarstwowej tektury doskonale nadają także pakowania kruchych ozdób, bibelotów, i naczyń wykonanych ze szkła czy porcelany. Do pakowania wyjątkowo ciężkich przedmiotów możesz z wykorzystać pudła z tektury siedmiowarstwowej, którą cechuje się wyjątkową odpornością na rozdarcia.