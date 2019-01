Przewoźnicy drogowi mogą mieć nowy problem. Nagły zwrot akcji w Brukseli

Nagle, wbrew przewidywaniom, Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego zmieniła zdanie w sprawie przepisów o firmach transportowych. Jej nowy pomysł jest mocno nie po myśli polskich przewoźników.

Do nagłego przewrotu doszło pod koniec ubiegłego tygodnia. Jak pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita", po półtora roku prac komisja odrzuciła dwa pakiety zmian dotyczące delegowania i odpoczynku kierowców . W zamian przyjęła zupełnie nowe propozycje niemieckiego socjalisty Ismaila Ertuga.

Te zaś są mocno nie na rękę polskim firmom transportowym i zawierają dużo większe ograniczenia niż projekty, które odczuciła komisja. Co zawiera projekt Niemca? Między innymi przepis o tym, że każdy przewoźnik musi wykonywać większość swojej działalności na trasach krajowych i w ramach przewozach dwustronnych (czyli z jednego państwa do drugiego i z powrotem).

Dodatkowo zgodnie z tym projektem przewoźnicy będą musieli stosować wobec kierowców przepisy tego kraju, w którym zwykle pracują. W praktyce oznaczałoby to konieczność sprawdzania na nowych inteligentnych tachografach, gdzie dany kierowca spiędził najwięcej czasu, i podpisywanie co miesiąc nowej umowy według prawa tego państwa. Zapewne - jak prognozuje "Rz" - oznaczałoby to także konieczność płacenia w tym kraju podatków i składek.