Przez przypadek przecięli im kable. Od dwóch miesięcy nie mają internetu

"Choć jest to krok, którego chcielibyśmy uniknąć, to pozwoli nam on dalej zapewniać naszym klientom dostęp do usług na oczekiwanym przez nich poziomie. Wszyscy nasi klienci byli informowani o obecności klauzuli waloryzacyjnej i jej znaczeniu podczas podpisywania nowych umów lub dokonywania zmian w aktualnych umowach, dlatego ewentualne skargi według nas nie są zasadne" - przekazało nam biuro prasowe operatora.