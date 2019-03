Przez zakaz handlu Polacy rezygnują z owoców. "Wybierają mrożonego kurczaka"

- Polacy kupują na zapas mrożonego kurczaka, ale nie pomidory czy banany - mówią eksperci. I dodają, że niedzielny zakaz handlu sprawił, że Polacy jedzą mniej owoców i warzyw. Bo przez zakaz "w praktyce z handlu wypadają dwa dni".

Podkreśla też, że przez zakaz ze sprzedaży wypadają w praktyce nie jeden, lecz dwa dni w tygodniu, bo po „wolnej” niedzieli, zaopatrzenie sklepów w świeże owoce i warzywa w poniedziałek pozostawia wiele do życzenia, a przez to klienci nie mają w czym wybierać.

- Wcześniej było siedem dni sprzedaży, teraz jest o jeden mniej, ale po pierwsze — to też dla nas obniżka kosztów, bo dostawy odbywają się w sześć dni, a po drugie - handel w piątek i sobotę mocno zachęca klientów do robienia zakupów na niedzielę. Mam wręcz wrażenie, że sprzedawany wtedy wolumen jest czasem większy niż gdy wszystkie dni były „robocze”. Czy rzeczywiście jest to potem spożywane, tego już nie wiem - mówi "Pulsowi" Michał Lachowicz.