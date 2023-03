Przyjęcie komunijne za ponad osiem tysięcy złotych. Oto ile trzeba teraz płacić za osobę

"Wyborcza" opisuje historię pani Magdaleny, której córka do pierwszej komunii przystąpi w przyszłym roku. Kobieta już teraz zaczyna odkładać na ten cel pieniądze. Podjęła taką decyzję po rozmowie z koleżanką, której syn idzie do komunii w tym roku. Impreza w restauracji w Łodzi będzie ją kosztować 8250 zł. Jak wyliczyła koleżanka, tyle trzeba wydać, jeśli chce się zaprosić 30 osób, a stawka za osobę to 275 zł.