Przywiozła z wakacji krem z jadem węża. Została zatrzymana

Problem polega na tym, że pasażerka nie zgłosiła tego faktu funkcjonariuszom, a jest to wymagane w przypadku przewozu takiego produktu na teren Unii Europejskiej (UE). Na lotnisku należy przedstawić zarówno zezwolenie z kraju, z którego pochodzi taki produkt, jak i z kraju, do którego jest on przywożony.