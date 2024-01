Ukrainka leciała z diamentami. Wpadła podczas kontroli na Okęciu

Kobiecie grozi kara grzywny

Jak poinformowała Pasieczyńska, obywatelka Ukrainy przyleciała z Armenii i miała kontynuować podróż do Belgii. Skierowała się do przejścia "nic do zgłoszenia" skąd zawrócili ją funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i skierowali do kontroli.