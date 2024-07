Pszczelarze załamani. Ponoszą klęskę w starciu z groźbą ze Wschodu

Problemem jest także fakt, że na razie nie wiadomo, jakie będą dotacje na leki dla pszczół. - Na dzisiaj koszty prowadzenia pasieki są bardzo duże. Pszczelarze nie liczą czasu, który na to poświęcają, ale ja całe dni spędzam na pasiekach - przyznaje prezeska koła, dodając, że na leki bez dotacji dla swojej pasieki musiałaby wydać co najmniej 1,5 tys. na cały roczny sezon. Do tego trzeba doliczyć suplementy.