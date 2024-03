Puma przegrała przed TSUE. Winne buty Rihanny. O co chodzi?

W uzasadnieniu swojej decyzji EUIPO wskazało, że Rihanna nosiła buty przedstawiające wcześniejszy wzór o tych samym cechach co wzór zarejestrowany. W dodatku piosenkarka miała je na sobie aż 12 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia do rejestracji. W tych okolicznościach EUIPO uznało, że wspomniany wcześniejszy wzór został udostępniony, co uzasadnia unieważnienie prawa do zarejestrowanego wzoru.