Punktualność polskich pociągów. Oto jak koleje trzymają się rozkładów

Oto punktualność polskich pociągów

W trzecim kwartale punktualnie do stacji końcowej dotarło 87,25 proc. pociągów pasażerskich. Nie są to optymistyczne dane. W stosunku do pierwszego kwartału 2022 roku oznacza to spadek o 3,78 punktu procentowego, a w porównaniu z drugim kwartałem - spadek o 2,5 punktu procentowego.