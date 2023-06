Rachunki niższe nawet o 3 tys. zł. Kończy się czas na złożenie oświadczenia

PGE: nie czekajcie do ostatniej chwili

- Dzięki zamrożeniu cen energii roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 3000 złotych. Zachęcam, aby nie czekać do ostatniej chwili ze składaniem oświadczeń i wybrać jedną ze zdalnych form do ich wysłania, oszczędzając jednocześnie czas. Można również przyjść do naszych Biur Obsługi Klienta i załatwić sprawę osobiście - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.