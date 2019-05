Rafał Brzoska broni skrzywdzonego psa. Chce kary dla okrutnej właścicielki

Twórca paczkomatów Rafał Brzoska nie odpuści bezmyślnej właścicielce psa, która zamknęła zwierzę w paczkomacie. "Będzie ją to kosztować trochę, to może zmądrzeje!!!" – napisał na Facebooku.

Prezes Integer Rafał Brzoska zamierza pozwać kobietę, która w nocy wsadziła psa do paczkomatu. Choć właścicielka wezwała na miejsce policję, będąc pod wpływem alkoholu nie potrafiła nawet wskazać, gdzie umieściła zwierzę.

"Pozywamy tę "panią" za szkodę na paczkomacie, a uzyskana kwotę przekazujemy na schronisko dla psiaków - będzie ja to kosztować trochę, to może zmądrzeje!!!" – odniósł się do zdarzenia zbulwersowany biznesmen.