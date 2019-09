Ranking papierów toaletowych 2019

Na ostatnim miejscu znalazł się Velvet w wersji 4 szt./op. Jest to o tyle ciekawe, że producent obiecuje, że te 4 rolki to tyle samo papieru co w wersji 8-rolkowej. Nie jest to jednak prawda. Listków jest co prawda tyle samo, ale gramatura papieru jest inna, przez co 1 rolka tego papieru waży mniej niż 2 rolki wersji tradycyjnej i koniec końców wychodzi najdrożej w całym zestawieniu.