Recepta roczna do poprawy. Pacjenci magazynują leki

Do sierpnia 2023 r. pacjent mógł otrzymać leki na 180 dni, ale kolejna dawka mogła być wykupiona już następnego dnia. Choć celem było stopniowe realizowanie recept, większość pacjentów wykupywała leki w całości w ciągu pierwszego miesiąca.

Od 1 listopada, w związku z wprowadzeniem darmowych leków dla seniorów 65+ oraz dzieci do 18. roku, obowiązują nowe zasady realizacji recept rocznych. Pacjent może zrealizować receptę roczną na maksymalnie 120 dni terapii. Oznacza to, że aby wykupić z niej leki, pacjent musi w ciągu roku co najmniej trzy razy odwiedzić aptekę.