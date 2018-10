Red Friday - cenowe hity w MediaMarkt

W pierwszy weekend listopada MediaMarkt zaproponuje swoim klientom wyjątkowe promocje. W ramach akcji Red Friday, w dniach 2-4 listopada, na fanów nowoczesnych technologii będą czekały setki produktów z specjalnych cenach. Można ich szukać na stronie mediamarkt.pl oraz w sklepach stacjonarnych sieci w całej Polsce.

Klienci, którzy nie mogą się doczekać Czarnego Piątku, będą mogli już teraz skorzystać z ciekawych promocji – 2 listopada startuje trzydniowa akcja MediaMarkt pod hasłem Red Friday. To doskonały moment, by wymienić swój sprzęt na nowszy lub sprawić sobie prezent jeszcze przed Gwiazdką. Wybór jest ogromny, ponieważ MediaMarkt zaproponuje klientom specjalne oferty we wszystkich kategoriach produktowych. – mówi Ireneusz Zygmunt, dyrektor zakupu MediaMarkt.