Rekordowa liczba ofert pracy. Najwięcej w Warszawie i Krakowie, najmniej w Poznaniu i Łodzi

W marcu w Polsce pojawiło się 360 tys. nowych ofert pracy, a łącznie liczba ofert pracy wynosiła 681,5 tys. - podano w raporcie Grant Thornton i firmy Element. To najwięcej w trzyletniej historii badania. Zdaniem ekspertów, to pokazuje, że rynek pracy po głębokim załamaniu w 2020 roku nie tylko odrobił straty wywołane koronawirusem, ale zrobił to wręcz z silną nadwyżką.