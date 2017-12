1 z 9 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse Gospodarka + 1 nieruchomości Aleksandra Stanek 5h temu 1 z 9 Rekordy 2017 r. na rynku nieruchomości. Za te adresy ludzie płacili miliony Absolutny rekord PanSG/wikimedia, licencja CC BY-SA 4.0 Podziel się Warszawa wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem w rankingu najdroższych nieruchomości, a w tym roku transakcje, jakie zawarto na stołecznym rynku, naprawdę przyprawiają o zawrót głowy. Jak wnika z wyliczeń urban.one, serwisu do samodzielnej wyceny mieszkania, za równowartość 2 mkw najdroższej rezydencji w stolicy można było kupić całe mieszkanie w... Nowej Soli. Najdroższy warszawski adres znajduje się w samym sercu miasta, nieopodal Dworca Centralnego i Pałacu Kultury. Nie jest to bynajmniej kameralna inwestycja. Wieżowiec ma 44 piętra i 160 metrów wysokości. Od 8. piętra zaczynają się luksusowe mieszkania o powierzchni od 54 do 700 mkw, w pełni wykończone i wyposażone. Ostatnie dwie kondygnacje zajmują zaś dwupiętrowe apartamenty. Do tego obowiązkowa strefa relaksu z fitness klubem, siłownią, pokojem do masażu, saunami suchą i mokrą, jacuzzi oraz pomieszczeniami klubowymi. Całości dopełnia piękny taras z widokiem na miasto oraz zacni (czytaj: zamożni) sąsiedzi. Co to za adres i ile kosztował apartament w takim miejscu? Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne