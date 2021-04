Rekrutacje, których nie zatrzymała pandemia. Zobacz, jak przenieść karierę w finansach poziom wyżej.

Jedną z korzyści dla osób oddalonych od siedzib Finance Hub, może okazać się nowo wprowadzony program Performance with Choice. To kolejna inicjatywa Modern Employer wprowadzająca zmianę w kulturze pracy. Zmiana ta ma zaadresować oczekiwania pracowników dotyczące większej elastyczności co do wyboru sposobu i miejsca pracy (Home Office bądź biuro GSK) oraz pomóc osiągać jak najlepsze wyniki, przy jednoczesnym dbaniu o dobre samopoczucie. GSK Finance Hub – Europe wspiera pracowników, by sami mogli decydować, jak i skąd pracują, tak by ludzie nie wybierali między pracą a życiem a mogli cieszyć się jednym i drugim. Jako nowoczesny pracodawca GSK umożliwia pracownikom bycie sobą, dzielenie się pomysłami i współpracę, niezależnie od tego, czy odbywa się to w nowoczesnych przestrzeniach biurowych, czy też zdalnie.