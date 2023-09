Remont drogi do Morskiego Oka. Wejście popularną trasą będzie niemożliwe

Spacer do Morskiego Oka alternatywnymi szlakami

Mimo zamknięcia, entuzjaści pieszych wędrówek będą mogli skorzystać z alternatywnych tras. Dostępny będzie odcinek od Palenicy Białczańskiej do zielonego szlaku prowadzącego w kierunku Doliny Pięciu Stawów Polskich oraz do Roztoki. Do Morskiego Oka można będzie dotrzeć jedynie szlakami przez Świstówkę Roztocką oraz Szpiglasową Przełęcz, zaczynając wędrówkę od strony Doliny Pięciu Stawów.