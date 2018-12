Remonty na kolei. Jeszcze w grudniu dwa nowe perony w Łódzkiem

Kończy się pierwszy etap modernizacji trasy kolejowej Zduńska Wola - Łódź Kaliska. Jeszcze w grudniu pasażerowie skorzystają z nowych peronów na stacjach Zduńska Wola i Łask. Kiedy cały remont dobiegnie końca, pociągi na tym odcinku zaoszczędzą 15 minut - chwali się PKP PLK.

W grudniu podróżni na stacji Zduńska Wola skorzystają z nowego peronu. Montowane jest oświetlenie. Będą nowe wiaty, ławki oraz gabloty informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dogodne dojście do pociągu z obu stron stacji zapewni nowe przejście podziemne . Gotowa jest konstrukcja tunelu między peronami nr 1 i 2 oraz wejście do tunelu od strony dworca. Widać już jeden z trzech szybów wind . Na stacji wykonawca kończy też wymianę toru - podaje PKP PLK, odpowiedzialna za stan infrastruktury kolejowej w naszym kraju.

Kolejarze chwalą się też, że Między Łaskiem a Zduńską Wolą wybudowany został nowy tor. Jeszcze w grudniu pojadą po nim pociągi w kierunku Zduńskiej Woli. Do kwietnia skończony będzie także drugi tor. W maju przyszłego roku pociągi będą kursowały dwoma torami dostosowanymi do prędkości 120 km/h.

To nie koniec prac. W kolejnym etapie prace obejmą odcinki: Lublinek - Pabianice oraz Dobroń - Łask. W ostatniej fazie projektu planuje się prace na szlaku Łódź Kaliska – Lublinek oraz Pabianice - Dobroń. Zakończenie inwestycji zaplanowano w III kwartale 2020 roku.

Po modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii Zduńska Wola – Łódź Kaliska prędkość składów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży między Łodzią Kaliską a Zduńską Wolą i Sieradzem o ok. 15 minut.