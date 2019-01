Renta w bajońskich kwotach. Rekordzista z ZUS dostaje 27 tys. zł

Co piąty rencista dostaje mniej niż 900 zł na rękę świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. Jednak są i tacy, którzy z renty żyją bardziej niż dostatnio.

Podczas gdy najniższa renta wynosi 878 zł na rękę, a poniżej 900 zł utrzymać się musi co piąty pobierający to świadczenie, są również tacy, którzy nie muszą "liczyć do pierwszego".