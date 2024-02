Renta wdowia w tym roku? Dziemianowicz-Bąk: środki są zarezerwowane

Renta wdowia to jedna z obietnic, która powiewała na sztandarach wyborczych Nowej Lewicy. Wsparcie dla samotnych emerytów na nowych zasadach nie zostało jednak wpisane do ustawy budżetowej na 2024 r. W związku z tym eksperci spekulowali, że seniorzy będą musieli poczekać na nowe świadczenie co najmniej do przyszłego roku.