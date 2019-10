Renty dzieli przepaść. Różnica sięga nawet 12 tys. zł

Ogromne różnice między najwyższymi a najniższymi rentami, świadczenia dzieli prawdziwa przepaść. Jedni otrzymują poniżej tysiąca na rękę, a rekordziści... nawet 11 razy więcej.

Renty z górnej półki mogłyby pokryć rok wypłat tych najbiedniejszych. Jak informuje "Fakt", powołując się na dane ZUS, jedni renciści dostają 1100 zł brutto miesięcznie, co daje 935 zł na rękę, a w tym samym czasie innych renta przekracza 13 tys. zł brutto, co daje 11 tys. zł na rękę.

Dane dotyczą rent rodzinnych, tak rekordowo wysokie świadczenia są możliwe, gdy małżonek miał bardzo wysoką emeryturę, a po śmierci wdowa lub wdowiec - mimo obniżenia wypłaty o 15 proc. - otrzymuje tak gigantyczne pieniądze, nawet jeśli sami nie przepracowali nawet jednego dnia. Jeśli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, to przysługuje wypłata 90 proc. świadczenia zmarłego, ale dzielona na dwie osoby. Gdy beneficjentów jest troje, wypłaca się 95 proc. świadczenia po zmarłym, dzielone oczywiście na trzy osoby. Zdarza się, że po podziale świadczenia, jego kwota na osobę sięga 200-300 zł.

Średnia renta rodzinna wypłacana przez ZUS to 2057 zł brutto. Jednak rozpiętość jest ogromna. Rekordzistkę lub rekordzistę odnotował ZUS z Gorzowa Wielkopolskiego - ktoś pobiera 13 tys. 830 zł brutto miesięcznie. Drugie miejsce należy do Chorzowa - ZUS wypłaca tam 13 tys. 582 zł renty, a na trzecim miejscu jest Warszawa - 13 tys. 480 zł. Rekordowe wypłaty dotyczą też m.in. Kielc - 11 tys. 690 zł, a także Olsztyna - 10 tys. 779 zł brutto renty rodzinnej miesięcznie.

Renta rodzinna to finansowe wsparcie po śmierci bliskiej osoby. Najczęściej otrzymują je wdowy lub wdowcy - przyznaje się im rentę, gdy mają ukończone 50 lat lub są niezdolni do pracy. Renta rodzinna przysługuje też dzieciom - nawet do 25. roku życia, jeśli kontynuują naukę.