Reparacje dla Polski, odszkodowanie za kolonializm dla Namibii. Niemcy mają coraz więcej historycznych problemów

Nie tylko Polska domaga się od Niemiec reparacji. Rozpoczyna się trzeci rok rokowań Niemiec z Namibią ws. odszkodowania za kolonializm. Niemcy muszą znaleźć właściwą formę przeprosin.

Namibia domaga się bardzo wysokiej sumy odszkodowania za masakrę plemion Herero i Nama popełnioną przez niemieckich kolonialistów w epoce imperialnej. "Oczekiwania Namibii są znacznie wyższe niż to, co Niemcy mogą przeznaczyć na ten cel" - powiedział niemieckiej agencji prasowej DPA pełnomocnik niemieckiego rządu w tej sprawie Ruprecht Polenz.

Niemiecki chadek podkreśla, że rozmowy na ostatnim spotkaniu odbyły się w dobrej atmosferze, ale wciąż kluczową kwestią do przedyskutowania są roszczenia finansowe.

Właśnie rozpoczyna się trzeci rok rokowań. „To mnie też trochę martwi” – powiedział Polenz, który do 2013 r. przewodził Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu. "W Namibii panuje coraz bardziej nerwowa atmosfera" - tłumaczy niemiecki chadek. Następna runda negocjacyjna odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

Potomkowie ofiar niemieckiego kolonializmu w Namibii - przedstawiciele Herero i Nama - wnieśli na początku w 2017 r. do sądu w Nowym Yorku sprawę przeciwko rządowi RFN o odszkodowania. Chcą doprowadzić tą drogą do bezpośrednich negocjacji z niemieckim rządem. Chcą też odszkodowań w wysokości blisko 50 mld euro. Czy dojdzie do procesu, jest nadal niejasne.