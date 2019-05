Rewolucja podatkowa nadchodzi. Ile więcej zarobisz?

Zgodnie z założeniami "nowej Piątki PiS" wzrosną koszty uzyskania przychodu. A to bardzo dobra informacja dla pracowników, można zyskać nawet kilkaset złotych rocznie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zmiany w PIT. Wzrosną koszty uzyskania przychodu, da to nawet kilkaset złotych rocznie (East News, Fot: Jan Bielecki/East News)

PIT czekają zmiany, Ministerstwo Finansów zapowiada wzrost kosztów uzyskania przychodu. To założenia "nowej Piątki PiS". A co to dokładnie oznacza? Nawet kilkaset złotych rocznie więcej pozostanie w kieszeni. To dzięki temu, że do skarbówki wpłacać będziemy mniej już od przyszłego roku.

Koszty uzyskania przychodu wzrosną nawet dwukrotnie. To dokładnie wzrost limitów kosztów, które trzeba ponieść, by otrzymać wynagrodzenie (np. koszt dojazdu do pracy). Te koszty odlicza się od dochodu, więc fiskusowi trzeba będzie oddać mniej, a to oznacza więcej pieniędzy na koncie.

Osoby zarabiające mniej niż 3563 zł miesięcznie będą rozliczały się na podstawie 17-proc. stawki podatkowej - to oznacza nawet 50 zł miesięcznie więcej. Pozostali, rozliczający się na podstawie 18-proc. stawki - mogą liczyć na 25 zł miesięcznie więcej.

By to zobrazować, posłużymy się konkretnymi kwotami. Osoba, która na etacie zarabia 4000 zł brutto miesięcznie, obecnie na rękę dostaje 2853,96 zł. Po zmianach dostanie już 2877,96 zł na rękę, co daje 25 zł miesięcznie więcej, a rocznie to kwota 300 zł. Z kolei jeśli ktoś na etacie zarabia 2450 zł, to obecnie na konto wpływa tej osobie 1771,79 zł. Dzięki zmianom kwota wzrośnie do 1815,41 - a to o 43,62 zł więcej miesięcznie, czyli 523,44 zł rocznie.

Obejrzyj: Młodzi na etacie zyskają nawet 3 tys. zł

- Jest to zmiana korzystna dla pracowników, bo oznacza obniżenie podatku. Niestety, nieszczęściem naszego systemu podatkowego jest to, że ludzie, którzy mają niskie dochody, płacą proporcjonalnie wyższe podatki. Dlatego podwyższenie kosztów uzyskania przychodu da im pewną namacalną korzyść - mówi w rozmowie z "Super Expressem" ekonomista Andrzej Polaczkiewicz.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. Resort finansów zapowiada, że obniżona do 17-proc. stawka podatku może wejść jeszcze w tym roku.